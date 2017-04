Liverpooli parima väravaküti hooaeg on lõppenud

24-aastane pallur sai viga eelmisel laupäeval 3:1 võidumängus linnarivaal Evertoniga. Nüüd ootab aafriklast jalaoperatsioon.

"Mida oodata oligi," tunnistas Klopp. "Ma arvan, et tal oli õnne, et ei juhtunud midagi veel hullemat. Ta on uuesti terve järgmiseks hooajaks. See on asja juures ainus hea uudis."

Mane on Liverpooli selle hooaja parim ründaja, 27 liigamänguga jäi tema arvele 13 väravat. Ükski teine mängija pole jõudnud isegi kümne tabamuseni.