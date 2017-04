Ragnar Klavan: meeskonnavaim veab meid esinelikusse

Kahes viimases kodumängus on meeskond lasknud endale värava lüüa standardolukorrast ning probleeme nurgalöökide, karistuslöökide ja audisissevisetega on olnud ka hooaja alguses. Klavan ei usu, et meeskond oleks nendes aspektides haavatav.

"Meie paiknemine väljakul on hea," sõnas Klavan inglise meediale. "Punktikaotus valmistas suure pettumuse, aga ma arvan, et oleme [standardolukordades] paremaks läinud ning eksisime vaid teise palli situatsioonis."

"Ees ootavad tõeliselt rasked mängud, kus võib olla palju füüsilist heitlust, kuid me oleme üks tiim, alati koos nii heas kui ka halvas," jätkas eestlane. "Seetõttu usun, et just meeskonnavaimu tõttu võime hooaja esinelikus lõpetada."

Homme sõidab Liverpool külla Stoke Cityle ja järgmisel nädalal West Bromwich Albionile. Aprillis mängitakse veel ka kodus Crystal Palace'iga.

"Palju mänge on veel järel ning peame jätkama võitlust ja uskumist edusse," ütles Klavan. "Madalamal asuvatel meeskondadel on surve punkte hankida, et liigasse püsima jääda. Kindlasti teeb see olukorra huvitavaks, aga meie jaoks ka mitte lihtsaks."