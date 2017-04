Mulgikrossil selgub taas Baltikumi parim krossiriik

15. aprillil sõidetakse Viljandi külje all asuval Holstre-Nõmme krossirajal traditsiooniline Mulgikross, mis on kahtlemata üks Eesti ja Baltikumi motokrosside tippsündmusi läbi ajaloo ja kindlasti pikima ajalooga motokross Eestis, kuna tänavu toimub see võistlus juba 33. korda.

Mulgikrossil on alati osalenud hulgaliselt kiireid sõitjaid Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt, Valgevenest, kuid mitmed viimased aastad on Mulgikross olnud Eesti-Soome-Läti-Leedu maavõistluste, mis kannab Baltimere karikavõistluste nime, finaaletapiks. Antud sarja esimene etapp sõidetakse lätlaste MM-rajal Kegumsis, aga tänavune selle aasta parim krossiriik selgub Holstre-Nõmme rajal. Mõlemal võistlusel on ka sellel aastal märkimisväärne rahaline auhinnafond, mistõttu on rajale oodata mainitud riikide parimaid sõitjaid, kellele pakuvad konkurentsi ka mõned teiste naaberriikide sportlased. Mulgikrossil saavad lisaks ka kõikide sõitude startide võitjad rahalise preemia, mis on 50 eurot iga sõidu kohta.

Mulgikrossi puhul on alati tegemist olnud sooloklasside motokrossiga ning ka nüüd on stardis 50cc, 65cc, 85cc, MX2 ja MX Open klassid, kus riikide arvestusse kuuluvad iga riigi 85cc, MX2 ja MX Open sõitjad.

Tänavu on Mulgikrossile võistlema oodatud enamus Eesti ässadest, kelle võistluskalender Mulgimaad külastada lubab. Praeguseks on end kirja pannud juba mitmed Läti kiired sõitjad ja ohtralt soomlaseid ning seda kõikidesse klassidesse. Üllatuskülaline tuleb tänavu aga Tšehhist, kui Baltikumi Open klassi parimatega tuleb rinda pistma Vaclav Kovar, kes tänavu juba kohalikel meistrivõistlustel poodiumit külastanud.

Samas lisandub iga päev uusi kiireid sõitjaid ja täieliku ülevaate saab alles võistluspäeval kohapeal, kuid juba praeguse info kohaselt tulevad kõikides klassides väga põnevad võidukihutamised.

Esimene start antakse laupäeval Holstre-Nõmme rajal kell 12.20, enne seda kell 12.00 toimub aga võistlejate paraad, kus kõik sõitjad teevad rajal ühe ringi. Traditsiooniliselt sõidetakse Mulgikrossil 3 võistlussõitu, kus esimene on meie regioonis tavaline 20 minutit pluss kaks ringi, kuid kaks viimast sprindisõidud, mille kestuseks 8 minutit ja üks ring.