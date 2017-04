Kristaps Porzingise hooaeg võib olla läbi

Kuigi algselt pidi Porzingis neljapäevases mängus Washington Wizardsiga osalema, siis 2.21 pikk lätlane jäi viimasel hetkel siiski kõrvale.

Pärast 103:06 kaotatud mängu ei teadnud Knicksi peatreener Jeff Hornacek, kas Porzingis järgmises kohtumises Memphis Grizzliesega osaleb.

"Eks näis. Kui ta ilmub homme välja, läbib soojenduse ja sõnab, et "treener, olen korras", siis ta mängib. Aga me peame olema ettevaatlikud," sõnas Hornacek. "On hooaja lõpp. Nende mängude abil me enam play-off'i ei jõua. Nii et hoiame asjadel silma peal."