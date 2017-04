USA, Kanada ja Mehhiko soovivad ühiselt jalgpalli MM-finaalturniiri

"See idee on juba mõnda aega ringi käinud, läbirääkimised jätkuvad ja kui need kannavad vilja, siis saab see olema väga põnev kandidatuur," lausus Montagliani. "Seni oleme kuulnud vaid positiivset tagasisidet ja see on väga tugev märk, et jalgpall võib erinevaid maid liita."

Kui Montaglianilt küsiti, kuidas USA ja Mehhiko ühiskandidatuur paistab USA presidendi Donald Trumpi ideega ehitada kahe riigi vahele soovimatu immigratsiooni takistamiseks müür, vastas Montagliani, et jalgpall peab seisma poliitilistest režiimidest kõrgemal.

Kuigi iga riik suudaks jalgpalli MM-finaalturniiri korraldada ka iseseisvalt, siis Montagliani sõnul oleks just kolme maa ühiskandidatuur plaanitava 48-meeskonnalise ja 80 mänguga turniiri jaoks kõige sobivam. Lõplik otsus kandideerimise kohta tehakse selle aasta jooksul.

Mehhiko on korraldanud jalgpalli MM-finaalturniiri seni kahel korral (1970 ja 1986), ameeriklased võõrustasid maailma parimaid vutimehi 1994. aastal ja Kanada pole veel finaalturniiri läbi viinud.