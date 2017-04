Tänases Premium liiga telemängus kohtuvad Nõmme Kalju ja FCI Tallinn

Jalgpalli Premium liiga viienda vooru keskses kohtumises ootab ees taas pealinna klubide omavaheline mõõduvõtt. Eeldada võib võrdset mängu, kuid tänavune meistrisari on toonud juba nii mõnegi üllatuse.

Kommentaator Kristjan Kalkun, stuudios Aet Süvari.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev: "FCI on tugev meeskond, kellel on hea mängijate valik. Kindlasti väga võrde vastane ja mäng annab vastuseid."

Nõmme Kalju mängija Karl Mööl: "Mäng värske meistriga on kindlasti üks raskemaid, sest nende seis pole hetkel kiita ning mõlemad tiimid lähevad maksimumi võtma. Meie oleme valmis võitluseks!"

FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov: "Mäng liidriga ja meie otsese konkurendiga koha nimel esikolmikus. Peame mängima võidule ja võtma arvesse eelmisest mängust saadud kogemust. Vigu meile andeks ei anta. Ootame oma fänne Hiiule ja püüame rõõmustada neid oma mängu ja kindlasti ka tulemusega."

FCI Tallinna mängija Sergei Tumasjan: "Ees ootab mäng tugeva vastasega. Valmistume ja mõistame, et see mäng ei saa olema kerge. Võin kindlusega öelda kõigi eest, et me kõik armastame mängida tõsiste vastastega ja anname endast selle nimel kõik, et saavutada positiivset tulemust. Samuti sooviks tribüünidel näha palju fänne, kes kogu südame ja hingega meid toetavad ja on alati meeskonna kõrval! Koos oleme tugevad!"