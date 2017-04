Heiki Nabi maadluse varjuküljest: väänatakse sõrmi ja lüüakse peaga

Maadlus on Nabi sõnul aus võitlus, kus ebasportlikkusele kohta pole. "Kuigi võidutahe on suur, siis tuleb jääda oma maadluse juurde ning provokatsiooniga mitte kaasa minna. See on minu kindel põhimõte. Peamised ebasportlikud võtted, mida mina oma kaalus kohtan, on sõrmede tahtlik väänamine ja peaga löömine. Mäletan ühte ukrainlasest maadlejat, kes lõhkus erinevatel võistlustel ära kokku nelja või viie vastase küünarnukid, lõi need tagurpidi liigesest välja. See oli spetsiaalne tegemine. Viimasel ajal pole teda enam kuskil näha olnud, eks karma leidis ta üles," ütles Nabi.

"Kui mind on keegi sõrmedest väänanud, siis olen vastasele märku andnud, et ei võta seda külma närviga. Nii need asjad ei käi! Iraanlased on seda tüüpi, seal on kaks või kolm sellist jõhkramate võtetega sportlast. Pealöögid on hullemad, sest üritatakse vastase ninale või kulmule pihta saada. Kui verejooks kinni ei jää, oled kaotanud. Lisaks viib see tasakaalust välja ning häirib maadluse rütmi. Oleneb situatsioonist, aga kui kohtunik olukorda näeb, saab esimese korra eest hoiatuse ja järgmisel korral lähevad juba punktid. Samaga vastata on ohtlik ja libe tee."

"Suurtel võistlustel jälgitakse ka seda, et matši ei vilistaks võistlejaga samast riigist pärit kohtunik. Samas on nad kõik omavahel tuttavad või sõbrad ja alati ei saa erapooletuses lõpuni kindel olla," leidis Nabi.

Ägestumisi ja kähmlusi leiab tema arvates aset pigem meeste vahel, naismaadlejad jäävad väärikateks. Epp Mäe kinnitab sportlase sõnu: "Naiste puhul tuleb teinekord ette juustest kiskumist, loomulikult juhtub seda nii juhuslikult, aga ka tahtlikult. Vahel võtab mõni vastase varbad pihku ja proovitakse ta tasakaalust välja viia. Tegemist on keelatud võttega, aga seda tehakse kiirelt ja osavalt. Kohtunikul on üsna keeruline kõike märgata," ütles Epp Mäe ja lisas, et üldiselt tuleb naismaadlejate võistlustel ebasportliku käitumise eest diskvalifitseerimisi ette üliharva.

Endine maadlusäss Valeri Nikitin tunnistab ausalt, et tema ajal tuli ebasportlike võtete kasutamist ette tihti. "Mina tegin ja mulle on tehtud. Olen kahel korral vastase õla liigesest välja löönud. Minu käsi on küünarnukist välja väänatud. Üks kutt väänas mu näppu, andsin rusikaga vastu lõugu ja sain kaheks aastaks Venemaa võistlustel osalemise keelu," rääkis Nikitin.

"Kui sinu käsi sattus vastase suhu, siis loomulikult löödi lõuad kokku. Sydney olümpial oli minu saatus neljas koht, vastane lõhkus mu jala ristsidemed. Medal on üks, panused on suured, kõik tahavad võitu ja selle taga on vaid üks põhjus - raha. Tänane pilt maadluses on hoopis teine, osalt on reeglid muutunud ja mehed ei maadle enam rinnad koos. Raskekaalus on nad üldse niivõrd aeglased, et seal ei teki momentigi," lisas ta.

Maadlusliidu peasekretäri Antti Lepiku sõnul näeb XXX Kristjan Palusalu Mälestusvõitlustel tasemel maadlust. "Minule suureks üllatuseks panid end viimasel hetkel kirja ka kaks armeenlast, kellest üks ehk Arsen Julfalakyan on lausa kreeka-rooma maadluses 2014. aasta maailmameister ja 2012. aasta olümpiamängude hõbemedalist. Ootan põnevusega!"