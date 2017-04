Võrkpalliliit alustas MM-valikmängude piletimüüki registreerunud fännidele

„Arvestades võrkpalli suurt populaarsust ja rahvusmeeskonna viimaste hooaegade edukaid esinemisi, usun, et Kalevi halli ei pruugi kõik huvilised ära mahtuda. Selleks, et väärtustada fänne, kes igapäevaselt võrkpallile teistest tulisemalt kaasa elavad, tahamegi anda neile võimaluse osta piletid teistest varem,” rääkis Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe. Eelmisel aastal jälgis Tondiraba jäähallis EM-valikturniiri otsustavat mängu Eesti ja Läti vahel enam kui 5500 pealtvaatajat. Selle hooaja mängupaigaks olevas Kalevi spordihallis on kohti oluliselt vähem. Istekohti on alla 1600, millele lisandub paarsada seisukohta.

Esimesel neljal päeval ehk kuni esmaspäevani saavad registreerunud fännid soetada ainult turniiri passe ehk viie päeva pileteid, ülejäänud kolmel päeval ka ühe päeva pääsmeid. Kuna kohtade arv on piiratud ja registreerunud fänne on juba enam kui tuhat, saab üks inimene osta maksimaalselt kaks passi. Päevapiletite arvule piiranguid pole.

Viie päeva istekoha pass maksab 65 eurot, soodushind õpilastele, tudengitele ja pensionäridele on 50 eurot. Seisukohtade hinnad on vastavalt 50 ja 40 eurot. Alates esmaspäevast, 10. aprillist tulevad müügile ka päevapiletid, mis tagavad sissepääsu konkreetse päeva kõigile kolmele mängule. Neljal esimesel päeval maksavad istekoha piletid 15 ja seisukoha omad 12 eurot (soodushinnad 12 ja 8) ning pühapäeval, 28. mail, mil Eesti kohtub Venemaaga 20 ja 15 eurot (soodushinnad 15 ja 12). Tasuta pääsevad mängudele lapsed, kes on sündinud aastal 2007 või hiljem ja seda vaid koos täiskasvanud saatjaga ning sellisel juhul peab laps istuma saatja süles.

Võrkpallisõbrad, kes pole ennast veel ametlikuks fänniks registreerunud, saavad seda teha Postimehe veebikeskkonnas. Praegu registreerides on samuti võimalik eelisjärjekorras pileteid osta. Juhul, kui pärast eelmüüki registeerunud fännidele on saalis veel vabu kohti, algab avalik piletimüük neljapäeval, 13. aprillil.

Maailmameistrivõistluste teise valikringi kohtumised toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini ja meie vastasteks on Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaa. Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-ile tagab kuuiku võitja, teise koha omanik jätkab jahti suvel peetavas kolmandas valikringis.