Janari Jõesaar: läksime võitma, sest asi on põhimõttes

"Tegelikult läksime ikkagi võidu peale, sest see on meil põhimõtteline asi, aga oleme pronksiga rahul," tõdes Tartu ääremängija Janari Jõesaar ERR-ile. "Medal on medal."

"Jäi puudu," tunnistas BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. "Tulime küll siia 12 punkti järgi, aga siit ja sealt jäi natuke puudu, Tartu mängis väga hea mängu ja nii see pronks neile läks."

Kui Kalevil on Balti sarjast vaid üks nelja aasta tagune pronks, siis Tartu teenis Balti liigas juba neljanda medali - mulluse hõbeda kõrvale kolmanda pronksi.