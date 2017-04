Põlva võõrustab sel nädalavahetusel käsipalli Balti liiga finaalturniiri

Serviti on ainus klubi, kes viimasel kaheksal aastal, kui finaalturniiril mängivad neli tiimi, alati jõudnud tugevamate hulka. Viimati võideti Balti liiga 2010. aastal, ülejäänud kuuel hooajal lõpetati alati medaliga – kolmel korral hõbedase, kolmel pronksisega. Mullu oli Serviti kolmas, esmakordselt triumfeerinud Cocksi ja SKA järel.

ZTR-i ridades on Balti liiga parim snaiper

Serviti laupäevane poolfinaalivastane ZTR on Ukraina meistrivõistluste hõbe ja hetkeliider, kuigi Meistrite liiga klubi Zaporožje Motor on mänginud seitse kohtumist vähem. Viimati ehk nädal tagasi kaotaski ZTR koduliigas just Motorile 24:36. Balti liigas sai ZTR A-alagrupis esikoha ning alistas siis veerandfinaalis Kaunase Granitas-Karysi.

Põlvalased tulid B-alagrupis tiitlikaitsja Cocksi järel teiseks ning alistasid ülidraamatilises veerandfinaalpaaris koduse konkurendi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi. Koduliigas pidas Serviti viimase kohtumise kolmapäeval, alistades kodus Viljandi HC 24:18, olles juba kindlustanud põhiturniiri esikoha.

"Mängisime ZTR-iga paar aastat tagasi eurokarikal, võitsime kodus kolmega ja kaotasime Ukrainas viiega, aga loomulikult on sest ajast palju muutunud," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Illusioone ei tasu luua, ZTR on kindlasti meie paaris soosik, tegu on väga tugeva meeskonnaga, kel eriti just tagaliinis võimsad liidrid."

ZTR-i 28-aastane tagamängija Aleksei Gantšev on hetkel Balti liiga parim snaiper 82 väravaga ja Mustingu sõnul tuleb tema pidurdamisele eraldi tähelepanu pöörata: "Gantšev sai küll viimases liigamängus vigastada, aga peaks Põlvas rivis olema. Ta viskab stabiilselt kaheksa või enam väravat mängus ja teeb kõvasti tööd ka kaitses."

Musting soovib mängutempo kõrgeks ajada

"Meil endil jääb vajaka just stabiilsusest, mäng on endiselt väga kõikuv," tunnistas Musting. "Iga päev otsime, aga hetkel tunneme puudust kindlast liidrist, kes päevast päeva vajadusel mänguraskuse enda kanda võtaks. Samas on meil õnneks kõik mehed rivis ehk paljude hulgast valida õiget koosseisu ja loodan, et kodupubliku toel kerkivad esile ka liidrid."

Serviti juhendaja on ZTR-i mänguga piisavalt hästi tutvunud. "Oleme vaadanud videosid, saame pisut infot ka oma ukrainlasest palluri Sergei Ljubtšenko käest ning teame, kes meile vastu astub. Kvaliteetsete ja just füüsiliselt võimsate vastaste vastu peaks meie trumbiks olema kiirus ehk peame mängutempo kõrgel hoidma kogu kohtumise vältel," arvas Musting.

Serviti – ZTR-i mäng algab laupäeval kell 16.00, teine poolfinaal Cocksi ja SKA vahel kell 19.30. Pühapäevane kolmandat-neljandat kohta selgitav kohtumine algab 12.00 ning finaalmatš kell 14.30.