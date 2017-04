Alonso ei kavatse poole hooaja pealt McLarenist lahkuda

"Ma eelistan olla pigem siin kui oma kodulinna supermarketis," sõnas Alonso neljapäeval ning lükkas ümber sõbra ning endise vormelipiloodi Mark Webberi poolt välja käidud idee, nagu võiks Alonso mootoriprobleemide küüsis vaevlevast McLarenist lahkuda juba poole hooaja pealt.

"See pole kindlasti tõsi. Kui mõne ekspiloodiga tehakse intervjuu, küsitakse alati Alonso kohta, sellest, kui raske tal on," vahendab BBC hispaanlase sõnu. "Ma annan vormel-1-s endast parima ja ma olen rohkem valmistunud kui kunagi varem."

"Mõningas mõttes on see omaette üllatav, et nii on läinud," kommenteeris vormeliekspert Tarmo Klaar eelmisel nädalal ERR-ile Honda vajakajäämiste kohta. "Honda on kolmandat aastat taas vormel-1-s ja selleks aastaks muutsid nad radikaalselt oma mootorikonstruktsiooni, võtsid eeskujuks Mercedese lahendused. Neid päästab tänavu võib-olla see, et mootoriarenduselt on piirangud maha võetud," rääkis Klaar.

"Aga on täiesti hämmastav, et need kaks – McLaren, lähimineviku tipp ja Honda, võidusõidu kui sellisega aastakümneid seotud olnud – mitte kuidagi seda koostööd ei suuda teha."

McLaren pääses viimati poodiumile 2014. aasta avaetapil, etapivõit saadi viimati 2012. aastal, kui sõideti veel Mercedese mootoriga.