Vigastust raviv Zopp jääb Davis Cupi kohtumisest eemale

Kokku mängitakse viis mängu, reedel ja pühapäeval kaks üksikmängu ja laupäeval paarismäng. Matši võitja jääb järgmiseks aastaks II gruppi püsima, kaotaja langeb madalamasse gruppi.

“Tean, et Eesti poistel on paremad rankingud ja nad on selged favoriidid, aga me oleme võistlusteks valmis,” ütles Monaco kapten Guillaume Couillard täna pärast võistlusjärjekorra loosimist. “Ma tunnen oma meeskonda hästi ja nad on võistkondlikul turniiril näidanud enda parimat tennist. Loodan, et ka seekord,” andis ta märku, et Monaco annab teise gruppi püsima jäämiseks korraliku lahingu. Monaco on teises grupis mänginud 10 viimast aastat ja nendele on see formaat (viiemänguline kohtumine ja pikad viiest parem mängud) tuttav.

“Vastased on need, keda arvasime,” tõdes Eesti koondise kapten Ekke Tiidemann ja polnud üllatunud, et vastaste esireket, kogenud 34aastase Benjamin Balleret, ainult paarismängu mängib. “Nägin neid treeningul mängimas ja aimasin, et üksikmänguks pannakse väljakule nooremad.”

Teisipäevase pressikonverentsi põhiuudiseks oli meie esireketi Jürgen Zopi kõrvalejäämine turniirist. Aasta alguses tunda andnud kõhulihase venitus, mis takistas ka Lõuna-Aafrika Vabariigis Eesti koondise eest mängimast, ei ole piisavalt paranenud. “Arstid ütlesid, et võistlusteks, eriti viiesetilisteks mängudeks, on veel vara väljakule naasta,” sõnas Zopp. Eesti esinumbriks on Vladimir Ivanov (ATP 444.).

“Kuna II grupis on formaat selline, et üksikmängus tuleb kohtuda nii esimese kui teise reketiga, siis midagi uut selles ei ole,” sõnas Ivanov, kes on vastaseid mängimas näinud, kuid mingeid järeldusi sellest ei tee. “Davis Cup on hoopis teistsugune turniir ja võistkonna eest väljas olles on nii mõnedki oma parimat tennist mänginud. Alahinnata ei saa kedagi.”

Reedel kell 16 algab esimene kohtumine, kus Ivanovi vastaseks on 24-aastane Romain Arneodo, kes hetkel asetseb ATP edetabelis 969. kohal, kuid paar aastat tagasi 500 kohta kõrgemal.

Päeva teises üksikmängus kohtub Kenneth Raisma (ATP 685.) Monaco esireketi, 20-aastase Lucas Catarinaga (ATP 880.). Kõik neli mängijat osalesid märtsis Prantsusmaal samal Futures turniiril, kuid loos neid omavahel kokku ei viinud. Raisma mängib üksikmängus viiest setist paremat esmakordselt. “Olen füüsist parandanud ja teinud pikki intensiivseid treeninguid, olen pikkadeks mängudeks valmis, pean lihtsalt olema,” sõnas Raisma.

Laupäeval kell 14 mängitakse paarismäng. Eesti võistkonnast on üles antud Raisma ja Mattias Siimar, Monaco koondisest Balleret ja Thomas Oger. Tuleb põnev vastasseis, sest agressiivset tennist mängivatele 19-aastastele eestlastele astuvad vastu kogenud mängijad, kes kümme aastat tagasi kuulusid ATP edetabelis 250 parema hulka.

Pühapäeval kell 12 mängitakse taas kaks üksikmängu. Siis kohtuvad omavahel esireketid (Ivanov vs Catarina) ja teised paigutused (Raisma vs Arneodo).