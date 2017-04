Juunioride sulgpallikoondis on EM-i eel tegelenud eneseusu kasvatamisega

Iga vastaseis koosneb viiest matšist - meeste ja naiste üksikmängust, meeste ja naiste paarimängust ning segapaarismängust. Eesti koondisesse kuuluvad Mari Ann Karjus, Kati-Kreet Marran, Hannaliina Piho, Liisa Tannik, Karl Kert, Matis Kaart, Marcus Lõo ja Hans Kristjan Pilve. Suurimaks favoriidiks meie grupis on kahtlemata Taani, kes on Euroopa meistriks tulnud rekordilised 12 korda.

"Kui selliste tulemuseesmärkide peale mõelda, siis võit Norra vastu ja kõva lahing Tšehhile ja Taanile oleks hea saavutus," rääkis koondise treener Rainer Kaljumäe Eesti eesmärkidest algaval turniiril. "Kui kõik õnnestub, oleme Norrat kindlasti võimelised võitma. Tšehhi poisid on väga tugevad ja ka Taanil saab nendega väga raske olema. Kui me saame mõne võidu Taani või Tšehhi vastu ja võidame Norrat, oleks tulemusliku poole pealt õnnestumine."

Eesti koondise ettevalmistus on Kaljumäe sõnul kujunenud üle kivide ja kändude. Eelkõige just tänu kasvueast tingitud iseäralikele vigastustele, millele kiiret ravi ei olegi. Nii on eelkõige luubi alla võetud sportlaste vaimne pool.

"Oleme keskendunud nendele asjadele, mida saame ise muuta, väga palju oleme tegelenud vaimse poolega, et saada üle arusaamast, et eestlased justkui peaksid olema nõrgemad kui tuntumad sulgpallimaad. Arvan, et põhieesmärgiks oligi meil see, et iga punkt saaks mängitud maksimaalselt. Kui seda suudetakse teha, siis tuleb see tulemus, milline tuleb."

Viis, kuidas suuremate riikide ees Eesti sulgpallurite aukartust vähendada, on vähemalt teoorias lihtne.

"Pidev selline naiivne uskumine iseendasse," sõnas Kaljumäe. "Pead iseendale sisendama asju, mis on kasulikud ja blokeerima neid, mis ei ole. Kui sellega pidevalt tööd teed, siis su vaim kestab. See ongi kindlasti tänapäeva spordis väga olulisel kohal, sest mis iganes spordiga tegemist on, oskavad kõik teha põhilisi asju – jõuavad joosta, teavad põhilööke, tehnika on hea. Vaimujõud ja tugevus on see, mis teinekord takistab."

Kaljumäe näeb, et Eesti noortel on sulgpallis palju potentsiaali ning õige juhendamise ja suhtumise korral võib ala tulevik Eestis olla helge.

"Mina usun nendesse mängijatesse kindlasti," kinnitas Kaljumäe. "Nad tulevad üsna tugevatest klubidest, neil on hea põhi. See põhi võiks olla parem, see on selge, aga see on parem, kui oli meie noortel kümme aastat tagasi. Alguspunkt on hea, aga minu nägemus on selline, et siit alles tõsine sport algab. Kuna eurooplastel on kombeks hiline küpsemine, on väga oluline, et nad leiaksid oma tee professionaalses spordis ja tahaksid seda teha."

Esimesena kohtub Eesti koondis reedel kell 11 Norraga, laupäeval mängitakse Taani ja pühapäeval Tšehhiga. Peale võistkonna võistlust algab 11. aprillil individuaalturniir, kus suurimad ootused on koondise parimatel Kati-Kreet Marranil ja Mari Ann Karjusel üksikmängudes ja paarismängus.