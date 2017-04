Võimlemisliidu presidendiks valiti Peeter Tishler

Võimlemisliit hakkas uut presidenti otsima eelmisel sügisel, kui Laine Randjärv esitas tagasiastumise avalduse. Järgnesid läbirääkimised erinevate kandidaatidega ning sobivaimaks osutus senine asepresident Peeter Tishler, kes aastatel 1999 – 2003 oli Eesti Kergejõustikuliidu peasekretär, 2006-2009 Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse liige, alates 2003. aastast Tallinna Spordiliidu esimees ning Audentese spordiklubi juhataja ja juhatuse liige.

„Minu jaoks on valimistulemus väljakutsuv, kuna kõik kohalolnud otsustasid mind toetada. See tähendab suurt usaldust ja samas suurt vastutust võimlemisliidu juhtimisel. Meil on väga võimekas juhatus, mis täna täienes akrobaatikaalade esindajaga. Minu märksõnadeks võimlemisliidu juhtimisel on avatus, koostöö, areng“, ütles Peeter Tishler.

EEVL-i juhatus koosseisus Peeter Tishler, Krõõt Kilvet, Maris Jesse, Natalja Inno, Lea Kriibi, Viktor Saaron asus ametisse aasta eest, tänastek valimistel lisandus kolmeks aastaks Olga Gogoladze.

Seitsmeliikmelise juhatuse esimeseks otsuseks oli asepresidentide määramine, kelleks valiti Krõõt Kilvet ja Viktor Saaron. Samuti otsustati välja kuulutada võimlemisliidu tegevjuhi konkurss. Juhatuse järgmiseks sammuks on võimlemisliidu arengukava koostamine, mis tagaks sportlike tulemuste saavutamise ja rahastuse paranemise.