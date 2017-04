Ott Tänak: kui selle ralli üle elame, on meie jaoks kõik võimalik

"Esimesel sõidul ei olnud auto võib-olla väga hea," tunnistas Ott Tänak telefoniintervjuus ERR-ile. "Käisime service'is, tegime muudatused ja pärast seda tundus küll üsna okei, võiks ralliks valmis olla. Eks näis, mis tuleb, aga kindlasti on see keeruline ralli ja siiamaani mulle üks kõige nõrgemaid olnud. Näis, mis see aasta tuleb, ehk saab paremini."

Kindlasti on kasu ka meeskonnakaaslasest ja mitmekordsest maailmameistrist Sebastian Ogier'st, kellelt on võrdlemisi lihtne nõu küsida? "Päris täpselt ei oska öelda, mis nõu sealt küsida, eks seal tuleb lihtsalt kiiresti sõita ja aru saada, kuidas see kiiresti sõitmine käib. See aasta on teistmoodi, eelmine aasta oli raske öelda, kuidas tegime, olid teised rehvid ja teised olud."

"Ütleme nii, et test läks okeilt ja praegu pärast testikatset tundub ka, et auto on okei," tõdes Tänak. "Tahaks uskuda, et raja kasutamine on ka okei ja kõik peaks olema normaalselt kirjas. Eks näis homme, mis võimalused on, aga häid punkte oleks hetkel vaja."

Video ja fotode põhjal on näha, et ilm on seal ilus ja kevadine. Kui tulla selle juurde, et see ralli on eelnevalt olnud sügisesel ajal, kui on olnud võrdlemisi märg ja vihmane periood - kas see on ka kuidagi mõjutanud, et tingimused on nüüd sõbralikumad? "Eks näis, siin on suhteliselt mägine saar ja ilm muutub koguaeg. Üldiselt on hommikuti selgem ja sisemaal kipub vihmale keerama. Eks ilmamehed hoiavad silma peal ja loodetavasti saavad õiged rehvid alla."

Kui võrrelda tavalise ralliga, on katsed on ikkagi väga-väga pikad. Kuidas see rolli mängib, kas jõuvahekorrad pannakse juba esimeste katsetega paika? "See on kindlasti oluline sellel rallil, katseid on vähe, aga nad on pikad," kinnitas ka Tänak. "Rütm on väga tähtis, teistel rallidel alguses natuke ära andes on pärast võimalik tagasi võtta, aga siin on kohe esimestel katsetel vaja heasse rütmi saada. Loodetavasti on tunne algusest peale hea, siis on hiljem lihtsam."

Kas ootused meeskonnas on suured, selles mõttes, et asfaldispetsialist Ogier on tiimis? On olnud sellist juttu ka, mida sinult sellel rallil oodatakse? "Ma arvan, et Sebastien on kindlasti põhipretendent võidule, selles ei ole kahtlust. Võib öelda, et auto on ka suht okei, usun, et tal on kõik võimalused selleks olemas. Ütleme, et ise tahaks idee poolest sõita pjedestaali lähedal, aga väga palju enesekindlust ei ole eelmiste aastate pärast. Eks näis, mis võimalused on."

"Tuleb mis tuleb, korralikud punktid tahaks kindlasti kirja saada," toonitas eestlane. "Miinimum on pärast seda rallilt kindlasti olla samas seisus, mis me enne seda rallit oleme, siis vaatame pärast. Järgmised rallid on meile juba palju sõbralikumad ja lähevad meie jaoks ainult lõbusamaks. Kui me selle ilusti üle elame, siis on pärast meie jaoks kogu aasta kokkuvõttes kõik võimalik."