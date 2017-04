Niinemäe testikatsest: "kruusameeste" arvestuses olime esimesed

Prantsusmaal alustavad oma hooaega tänavused JWRC võistlejad, kelle hulgas ka 2015. ja 2016. aasta Eesti juunioride meistrid Miko Niinemäe ja Martin Valter (Ford Fiesta R2T). Juunioride arvestuses olid testikatse parimad Nil Solans - Miquel Ibáñez Sotos, kes on JWRC sarja ühed kogenumad võistlejad ning kindlasti on Hispaaniast pärit sõitjad ka sellel nädalavahetusel asfaldil sõidetava etapi ühed peamised võitjasoosikud.

Miko ja Martin sõitsid parima aja välja katse kolmandal läbimisel, kui said ajaks kirja 4.35,7. Kokkuvõttes tähendas see eestlastele JWRC arvestuse seitsmendat aega ning kaotust JWRC parimatele 10,9 sekundit.

"Esimesel läbimisel oli me mõlema jaoks ikka väga võõras, aga järgmisel kahel oli juba mõnusam. Proovisime leida head rütmi, et saada veidi kindlustunnet. Kordagi pingutada ei proovinud seega usun, et kaotus kiireimale pole liialt suur," sõnas Niinemäe pressiteate vahendusel.

"Martin on oma esimese MM-stardi eel rahulik, kuid kindlasti väga põnevil. Shakedown'il sai ta hästi hakkama, aga ülikeerulised olukorrad on alles ees. Tulemuste järgi vaadates teeb positiivse tunde see, et "kruusameeste" arvestuses olime esimesed."