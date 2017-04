Maailma parim naissnuukrimängija alustas MM-i meeste keskel võidukalt

Märkimisväärse võidu saanud maailma parim naismängija jäi taha 0:2, 2:4, kuid võitles välja viigiseisud 4:4 ja 7:7 ning 7:8 taga olles lõpetas matši kolme freimivõiduga järjest. "See on minu parim võit," lausus Evans BBC-le. "Robin on suurepärane mängija. Tundsin end väga hästi."

2015. aasta MM-valikturniiril kohtus Evans eksmaailmameister Ken Dohertyga ja kaotas 8:10. "Kui ma oleks seekord kaotanud, siis ma oleks tundnud end veel närusemalt kui paar aastat tagasi Keni vastu. Kui tuli seis 8:8, siis mõtlesin, et "oh, ei - mitte jälle", aga tulin hästi toime. Olin närvis, aga hoidsin asja kontrolli all."

31-aastane Evans läheb järgmises ringis vastamisi maailma edetabelis 91. positsiooni hoidva waleslase Lee Walkeriga. Eelturniiril osaleb ka eestlane Andres Petrov, kes kohtub esimeses ringis inglase Liam Highfieldiga. Matši võitjat võib teises ringis oodata juba eksmaailmameister Mark Williams.