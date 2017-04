Ragnar Klavan sai kehva partii eest meedialt hurjutada

Liverpool juhtis mängu 2:1, aga vastaste ründaja Joshua King suutis 87. minutil Klavani kattest vabaneda ja viigivärava lüüa. Seetõttu ei hellitanud eestlast ka ajakirjandus.

Väljaande Liverpool Echo hinnangul lasi Klavan vastastel liiga kergelt viigistada. Ka Joel Matip sissevahetamine 65. minutil oli ajalehe teatel märgiks, et peatreener Jürgen Klopp pole kaitseliini tegevusega rahul.

"Tema [Klavani] positsioonivalik ajas Kloppi mitmel korral vihaseks," kirjutas Echo, kes andis eestlasele hindeks "nelja" ehk madalamaima Liverpooli meestest.

Mirror hindas Klavanit küll kuuega, aga tõi negatiivsena välja eestlase söödukvaliteeti. Küll aga hindas tema üldist esitust tugeva tipuründaja vastu korralikuks.

Söödukvaliteedi kallal nurises ka ESPN, lisaks heideti Klavanile ette initsiatiivitust ja pallikaotuseid. "Teisel poolajal tema esitus paranes, aga ta ei tegutsenud külaliste viigivärava juures kuigi efektiivselt," tõi ESPN välja.

Liverpooli tegemistele keskenduv veebikülg This Is Anfield hindas Klavani etteastet 5,5 punktiga, mis oli taas koosseisu madalaim. "Eestlane asendas vigastatud Matipi, kuid see oli üks neist esitustest, mis paneb tõdema, et tegemist peaks olema keskkaitsja kohale neljanda valikuga," oldi hinnangus karmid. "Kingi viigivärava puhul oleks võinud samuti paremini tegutseda."

Veel heitis This Is Anfield ette Klavani nappi kiirust Bournemouthi vasturünnakutel.