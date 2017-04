Liverpool viigistas Bournemouthiga, Klavan algkoosseisus

Algkoosseisus alustanud Klavan sai kirja täismängu.

Bournemouth asus kohtumist juba 7. minutil Benik Afobe väravast juhtima, kuid 40. minutil viigistas Philippe Coutinho seisu. 59. minutil viis Divock Origi Liverpooli juhtima, kuid 87. minutil lõi Joshua King viigivärava.

Liiga liider Chelsea oli kodus 2:1 parem Manchester Cityst, võitjate mõlemad väravad lõi Eden Hazard, kes 35. minutil eksis penaltil, kuid lõi siis kohe värava.

Liverpool on liigatabelis endiselt kolmas, olles kogunud 60 punkti. Liider on jätkuvalt Chelsea 72 punktiga, teisel kohal on Tottenham 65 punktiga.

Tulemused:

Arsenal – West Ham United 3:0

Hull City – Middlesbrough 4:2

Southampton – Crystal Palace 3:1

Swansea City – Tottenham 1:3

Chelsea – Manchester City 2:1

Liverpool – Bournemouth 2:2