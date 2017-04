Nabi: WrestFest on Eesti maadlusele väga suur samm edasi

Kümnepäevane WrestFest suurim noorte maadlusturniir Euroopas. See toob rohkem kui 20 riigist Eestisse kaheks turniiriks ja nende vahepeal toimuvaks laagriks kokku üle 2100 maadleja. "Eesti maadlusele on see kindlasti väga-väga suur ja pikk samm edasi, kui mitte kaks sammu edasi," ütles kahekordne maailmameister Heiki Nabi ETV spordisaatele. "Me tuleme sellega juba pilti, et meil on selline turniir. See on ikkagi Euroopa suurim ja osavõtjaid on nii palju. Iga aastaga on näha, et kõik seda turniiri plaanivad ja tahavad siia tulla, sest ta on lihtsalt parim ja suurim."

Vähetähtis pole ka maadlusliidu samm liigutada täiskasvanute Kristjan Palusalu mälestusvõistlused sügisest kevadesse. "Täiskasvanute Palusalu, mis varem toimus aasta lõpus, oktoobris, toodi ka nüüd sellepärast aprilli, et oleks kõik ühe paketina koos. Ja hooaja lõpus oktoobris tihti ei taheta enam võistlema tulla, kuna kõik lõpetavad hooaja, MM on läbi, kuu aega on vahepeal auk ja enamik mõtleb, et ei lähe enam võistlema," arutles Nabi. "Nüüd, kui ta on aprillis, siis kindlasti on siin tulevikus rohkem võistlejaid kui võib-olla tänavusel turniiril. See mõte on hea, loodame, et see läheb hästi käima."

Ungaris laagris käinud Heiki Nabi valmistub ise maikuu alguses toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks. Laager uue juhendaja Igor Bugai käe all läks igati korda, head meelt teeb Nabile ka tõsiasi, et laagriga liitus kolm noort maadlustalenti – Helary Mägisalu, Artur Vititin ning Kevin Baumann.

"Laagris oli sellepärast huvitav olla, et tavaliselt on üks-kaks-kolm meest, seekord oli juba kuus meest, Eestil on juba väike meeskond," muheles Nabi. "See on kindlasti tore. See on noortele võimalus rohkem areneda, sest saad kaasa sinna, kus on parimad koos."

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused maadluses peetakse 8. aprillil Tartus Eesti maaülikooli spordihoones.