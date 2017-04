Viimsi sai magusa üheväravalise võidu Kehra üle

Venemaa jäähokistaar Aleksandr Ovetškin kinnitas teisipäeval USA spordimeediale, et teda ei mõjuta see, et NHL ei plaani järgmise hooaja kalendrisse olümpiamängude jaoks aega vabaks teha ning tema kavatseb PyeongChangi olümpiale Venemaa koondisele igal juhul appi minna.