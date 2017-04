Liverpoolile määrati noormängijate värbamise keeld

Karistus määrati noormängijate üleminekutega seotud reeglite rikkumise tõttu.

Kaheaastasest keelust teine aasta on tingimisi kolmeaastase katseajaga. Keeld näeb ette, et Liverpool ei tohi värvata akadeemiatest jalgpallureid, kes on eelneva 18 kuu jooksul olnud registreeritud mõne Premier League’i või Inglismaa esiliiga klubi ridades.

Uurimise käigus tuvastati, et üht koolipoissi Stoke Cityst enda ridadesse saada tahtnud Livepool pakkus noormehele reeglitega vastuolus olevaid hüvesid.

"Uurimise käigus leiti asitõendeid, mis viitasid, et klubi esindajad suhtlesid regulaarselt mängija pereliikmetega, muuhulgas kutsuti nad Anfieldile mängu vaatama, kõik nende kulud maksti kinni," seisis liiga kodulehele postitatud avalduses. "Pereliikmete abil mõjutati noormeest Liverpooliga liituma. Liiga reeglites on selgelt kirjas, et ülemineku edendamiseks ei tohi meelehead kasutada."

Liverpool püüdis kõnealust noormängijat registreerida mullu septembris, kuid see ebaõnnestus, kuna klubi oli lubanud kinni maksta poisi õppemaksu, see on aga reeglitega vastuolus – selline toetus on lubatud vaid siis, kui see kehtib kõikidele noormängijatele klubi akadeemias.