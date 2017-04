Klitško mänedžer välistas kordusmatši Furyga

Ukraina poksija Vladimir Klitško mänedžeri Bernd Bönte sõnul pole mingit võimalust, et endine raskekaalu maailmameister läheks taas ringis vastamisi Tyson Furyga, tema sõnul see matš ei huvitaks enam kedagi.

41-aastane Klitško oli viimati poksiringis 2015. aasta novembris, kui ta kaotas Düsseldorfis enda MM-tiitlid Furyle. 29. aprillil läheb Klitško aga Wembley staadionil vastamisi IBF-i ja WBA maailmameistri Anthony Joshuaga.

Klitško pidi mullu Furyga kordusmatšis kohtuma, aga Fury lükkas matši kaks korda edasi ja seejärel jäi britt üldse enda litsentsist ilma ning loobus enda MM-tiitlitest.

"Keegi ei taha enam seda matši. Keegi meist ei taha enam nende inimestega tegemist teha, mina kaasa arvatud," ütles Bönte Sky Sportsile, et uus matš Furyga on välistatud. "Kaotasime nende tõttu terve aasta. Ärgem unustagem, et Vladimir pole enam 18-aastane."

Bönte sõnul soovinuks Klitško küll Furylt revanši saada, ent peab Joshuaga poksimist paremaks variandiks. "Vladimir tahtis seda kordusmatši saada, sest ta teab, et polnud tol õhtul parimas vormis," ütles Bönte. "Ta tegi igas raundis vaid paar lööki. Kui ta oleks igas raundis nii palju lööke teinud nagu viimases, oleks ta ilmselt võitnud. Aga ta ei võitnud. Kindlasti tahtnuks ta publikule ja eelkõige iseendale näidata, et on võimeline Furyt alistama. Seetõttu tahtis ta väga kordusmatši, aga kutt polnud kättesaadav. Nüüd on meil teine vastane, palju parem vastane, palju põnevam võitlus."

Anthony Joshua ja Vladimir Klitško Autor: Reuters/Scanpix