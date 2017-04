Endisele IBU asepresidendile mõisteti tingimisi vanglakaristus

55-aastane Taschler oli seotud kurikuulsa dopinguarsti Michele Ferrariga. 2014.aasta detsembri alguses andsid Itaalia ametivõimud sealsele olümpiakomiteele 550-leheküljelise raporti Ferrari juhtumi uurimise kohta, lisaks paljudele jalgratturitele oli raportis juttu ka laskesuusatajatest. Nimelt selgus, et 1988. aasta Calgary olümpial Itaalia teatemeeskonna koosseisus pronksmedali võitnud ja aastaid Anterselva MK-etappi korraldanud Taschler oli mitmel korral Ferrariga ühenduses.

Raportis oli välja toodud pealtkuulatud telefonikõned, kus Taschler helistas Ferrarile, et korraldada kohtumine enda poja Danieli jaoks. Laskesuusatamisega tegelenud Daniel Taschler ja Ferrari kohtusid 2010. aastal kolmel korral ja uurijate sõnul tuli telefonikõnedest selgelt välja, et kohtumiste eesmärk oli sportlasele EPO süstimine. Rahvusvaheline Antidoping (WADA) soovis meeste karistamist ja pöördus Itaalias kohtusse.

Bolzano kohus otsustas Taschlerile määrata aastase tingimisi vanglakaristuse ning 4000 euro suuruse rahatrahvi. Ferrarile mõistis kohus 18-kuulise tingimisi karistuse, 4500-eurose rahatrahvi ja tema arstilitsents peatati 18 kuuks. Daniel Taschler sai üheksa kuud tingimisi ja 3600 euro suuruse rahatrahvi. Meeste kaitsja ütles Itaalia uudisteagentuurile ANSA, et neil on plaanis otsus edasi kaevata.

Gottlieb Taschler kaotas kohtuotsuse tõttu koha Itaalia olümpiakomitees ja Itaalia talispordiliidus.

IBU presidendi Anders Bessebergi sõnul pole Taschler ka rahvusvahelises laskesuusatamises enam teretulnud. "Ta eksis ja sai selle eest nüüd karistada, aga IBU juhatusse ta enam tagasi ei saa, selline asi on täiesti välistatud," ütles Besseberg Norra rahvusringhäälingule. "Rahvusvahelises laskesuusatamises on temaga kõik. Muidugi, lõpliku otsuse juhatuse koosseisu kohta teeb kongress, aga ma ei usu, et teda valitaks."