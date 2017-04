Solbergi pojast saab aegade noorim Supercaris võistlev rallikrossisõitja

Ühtlasi saab Oliver Solbergist läbi aegade noorim rallikrossi võimsaimas võistlusklassis ehk Supercaris võistlev sõitja.

Varasemalt bagikrossis ja rallisõidus võistelnud Oliver Solberg teeb enda debüütvõistluse rallikrossi Supercari klassis 22. aprillil, kui Põhjamaade meistrivõistlused saavad Norras avalöögi.

"Olen väga põnevil. Sõitsin selle autoga Belgias Mettet’ rajal viis ringi ja see oli äärmiselt lõbus. See on väga kiire auto, kiirendus on imeline," kommenteeris 15-aastane noormees Motorsport.com-ile. "Olen mitmetel nendel radadel varem korduvalt sõitnud ja bagikross aitab sõiduoskust lihvida, loodetavasti on see mu eelis."

Petter Solberg võistles 2014. aastal loodud rallikrossi MM-sarja kolmel esimesel hooajal Citroёn DS3-ga, kuid tänavusest hooajast on tal tehasetugi ja tema uueks sõiduvahendiks on Volkswagen Polo GTi. Norralase sõnul ei plaaninud ta senist autot tänavuseks hooajaks pojale anda – ta ütles Oliverile, et kui talle antakse litsents, laenab ta autot, eeldades ise, et poeg ei saa litsentsi.

"Isa ütles, et võin autot laenata, kui ise enda litsentsi korda ajan, aga ta ei uskunud, et sellega hakkama saan," tõdes Oliver Solberg. "Helistasin Rootsi alaliitu, aga kuna sõidan Lätis rallit, peab mul olema Läti litsents. Rahvusliku litsentsi saan alles siis, kui olen 16."

Petter Solberg koos poja Oliveriga. Foto on tehtud 2014. aastal. Autor: FIA World Rallycross Championship Media Office

Oliver Solberg saab 16-aastaseks 23. septembril ehk täpselt siis, kui sõidetakse Põhjamaade meistrivõistluste viimane etapp, seega teeb ta kogu sarja läbi 15-aastasena.

"Olen pisut üllatunud, sest tegelikult polnud see plaanis," avaldas Petter Solberg. "Ma ei uskunud, et ta litsentsi saab. See oli minust natuke rumal, aga samas on ta autot testinud ja tundus, et kõik sobib, seega miks ka mitte. Mul on auto ja ka varuosad, lasen tal ühe aasta sõita. Tema peamine soov on rallit sõita, tahan, et ta järgiks oma unistusi ja leiaks enda tee."

Lisaks rallikrossi Põhjamaade meistrivõistlustele teeb Oliver Solberg kaasa ka ralli Läti meistrivõistlustel. "Ralli on minu jaoks prioriteet. Plaanin sel aastal rallikrossis võistelda, aga edaspidi keskendun peamiselt rallile," ütles ta.

Sel nädalal saab Oliver Solberg autot kahel korral testida, DS3 on samade seadistustega nagu MM-sarja eelmise hooaja viimasel etapil Argentinas. "Ma ei tunne pinget, ma ei mõtle tulemustele, mis mu isa on saavutanud. Tahan temalt ainult õppida ja arendada enda oskusi," lausus Oliver Solberg.