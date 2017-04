Junior WRC-s alustav Niinemäe: poodiumikohtadele sõitmine on reaalne

Märtsikuu viimasel päeval 24-aastaseks saanud rallisõitja Miko Niinemäe sõidab sel aastal esmakordselt Junior WRC-sarjas. Viimastel aastatel marginaliseerunud klass on käed löönud Dmackiga ning seeläbi on edukatele sõitjatele välja pandud suured auhinnad. Ideaalvariandis on Niinemäel võimalik sõita Dmacki kulu ja kirjadega seitsmel MM-sarja etapil WRC2-klassis.

Junior WRC-sarja või selle eelkäija võitjaks on eestlastest varem tulnud Sander Pärn, lähedal on saavutusele olnud Egon Kaur ja Urmo Aava. Sari on kuni 29-aastasele rallisõitjale kõige soodsam võimalus osalemaks autoralli MM-sarjas. Sõidetakse kuus etappi, neist kaks asfaldil. Kõik Junior-sarja sõitjad, nende seas ka Miko Niinemäe ja tema kaardilugeja Martin Valter, kasutavad Dmacki rehve ja sõidavad esisillaveolise, üheliitrise turbomootoriga Ford Fiestal.

Eeltöö hooajaks algas juba ammu. "Kui alustada päris algusest, siis toetajate otsimisest. Ja ettevalmistuseks oli test ülioluline. Kõige suurem ettevalmistus on ilmselt see paberimajandus ja kõige ettevalmistus ajagraafikuliselt," rääkis Niinemäe ERR-ile. "Kui varem oli kolm päeva mingisugust graafikut, kus on suhteliselt palju vaba aega, siis nüüd on umbes kaks nädalat sisustatud 24 tundi, kuhu ei jää väga palju unetunde."

"Selle reaalse autoga, millega sõidame Korsikal, saame esimest korda sõita alles Korsikal, see on kõigil Junior WRC sõitjatel niimoodi," selgitas Niinemäe. "Saime sõita Inglismaal natuke, et kohaneda selle auto iseärasusega, aga üldiselt see test, mis tegime, oli küll sama Ford Fiestaga, aga eelmise generatsiooni mootoriga. Umbes 40-50 km sõidutesti on tehtud."

Sisuliselt moodustavad tiimi Niinemäe ja Valter kahekesi, väga palju kedagi kõrval toetamas ei ole. "See on kõige raskem väljakutse ilmselt Martinile, ta ei ole varem selles keskkonnas olnud," sõnas Niinemäe. "Mina natuke kujutan ette, mis meid seal ees ootab, aga Martini puhul on kogu see paberimajandus ja bürokraatia täiesti tundmatu maa, olen ta silmist juba näinud, et ta täpselt ei tea, millisesse ämbrisse ta astus. Meid ootab ees 24 tundi koosviibimist ja ainsad abilised on mehaanikud, keda näeme ainult service’i pauside ajal, ülejäänud [ajal] on meil neli kätt ja neli silma."

Milline on algava hooaja eesmärk? "Ma ei ole tahtnud endale väga suurt pinget peale panna. Ootan Korsika esimesed kaks päeva ära ja siis saan aru, kus see reaalne hetk on. Aga kindlasti me sinna kaotama ei lähe," ütles Niinemäe. "Arvan, et poodiumikohtadele sõitmine, eriti kruusaetappidel, on reaalne väljavaade. Kui asfaldietappidel saada oma rütm ja leida hea kooslus Martiniga, pole ka asfaldietappidel see probleemiks."