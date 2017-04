UEFA president: me ei allu suurklubide provokatsioonile

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Aleksander Ceferin ütles BBC-le, et suurklubide plaan luua eraldi liiga ei tule kõne allagi ning mingeid järeleandmisi enam ei tule.

"Lihtsasti öeldes – raha ei valitse jalgpalli ning Euroopa jalgpalli struktuuri tuleb ja peab austama. Ma väidan, et mõned liigad, mis proovivad väikeliigadega manipuleerida, ei suuda meid kunagi niivõrd mõjutada, et me hakkame struktuuri osas järeleandmisi tegema," vahendab Soccernet.ee sloveeni sõnu. "Miks te selja taga susserdate, kui võiks selle asemel hoopis meiega dialoogi astuda ja jalgpalli koos arendada?"

Ceferin, kes on lubanud mängu oma viieaastase valitsusaja jooksul muuta, ütles, et UEFA kavatseb pikaajalisi strateegilisi otsuseid läbi arutada klubide, liigade ja mängijatega, täpsustades, et "nad pole meie vastased."