Müncheni Bayern sai Bundesligas tänavuse hooaja teise kaotuse

Teistest teisipäevastes mängudes said võidud samuti koduklubid, kui Dortmundi Borussia sai 3:0 jagu Hamburgist, FC Köln oli 1:0 parem Frankfurt Eintrachtist ja Bremeni Werder 3:0 Schalkest.

Liigatabelis on Bayernil 27 vooruga koos 65 punkti, Leipzigil on 13 silma vähem ning Hoffenheim on 14 punkti ja Borussia 15 punkti kaugusel.