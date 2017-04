Soome ja Saksamaa saavad võimaluse USA ja Kanada valitsemise lõpetada

Soome naiskond sai veerandfinaalis kindlalt 4:0 jagu Rootsist ning Saksamaa oli 2:1 parem Venemaast.

Poolfinaalid peetakse neljapäeval ning pronksimäng ja finaal on kavas juba reedel.

Alates 1990. aastast peetud naiste jäähoki MM-i ajaloo edukaim riik on kümne esikohaga Kanada. USA-l on MM-tiitleid seitse ja ülejäänud riigid pole kunagi isegi finaali jõudnud. Soome on edukaim pronksiriik lausa 11 seda karva medaliga.