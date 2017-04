Ovetškin olümpiamängudest: mind ei huvita, ma lähen ikka

Venemaa jäähokistaar Aleksandr Ovetškin kinnitas teisipäeval USA spordimeediale, et teda ei mõjuta see, et NHL ei plaani järgmise hooaja kalendrisse olümpiamängude jaoks aega vabaks teha ning tema kavatseb PyeongChangi olümpiale Venemaa koondisele igal juhul appi minna.

"Ma ei ole oma meelt selles küsimuses muutnud ega muuda ka," kinnitas Ovetškin teisipäeval tema ümber tiirelnud ajakirjanike parvele. "See on minu riik. Ma arvan, et kõik tahavad oma riiki esindada. Olümpiamängudel osalemine on üks suurimaid väljakutseid elus."

"Seega, kui keegi ütleb mulle, et ma ei peaks minema, siis mind ei huvita, ma lähen ikka!" oli Ovetškin väga kindlameelne.

Samas loodab Washington Capitalsi meeskonna hokistaar veel, et NHL ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee suudavad siiski ära leppida ja mingile kokkuleppele jõuda.

Ka Venemaa koondises ja Capitalsis koos Ovetškiniga mängiv Jevgeni Kuznetsov kinnitas, et tema kavatseb igal juhul olümpiale minna.

Capitalsi ameeriklasest kaitsja Kevin Shattenkirk kritiseeris NHL-i otsust ning pidas seda liiga rutakaks: "See tundus selline meeleheite otsus. Paljud meist tahavad väga olümpiale minna ning mängijad on väärt, et seda võimalust saada."

Shattenkirki sõnul varjutab kogu skandaali halb raha maitse: "NHL-i otsus oli nagu väljapressimine. See pole õige. Olümpiamängud pole õige koht selliste asjade tegemiseks. Me peaksime olümpial mängima juba seetõttu, et meie spordiala inimestele tutvustada. Eelmine OM kulges fantastiliselt ja nüüd sellest lihtsalt loobuda - see on väga keeruline."

Sarnaselt esitasid kriitilisi noote NHL-i suunal teiste seas ka NHL-i punktibörsi kanadalasest hetkeliider Connor McDavid ning kahekordne olümpiavõitja Kanada koondise treenerina Mike Babcock.