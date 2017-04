Projekt "Võrguplatsid korda" toob Eestisse taas kümme uut volleplatsi

Projekti senise kuue tegutsemisaastaga on Eesti erinevatesse paikadesse kerkinud 60 uut võrkpalliväljakut, kus nüüd on võimalik ennast ilusatel suveõhtutel ja mõnusas seltskonnas sportlikult proovile panna. „Vaadates eestlaste aina suurenevat rahvaspordilembust, olen veendunud, et külasid ja kogukondi, kes sooviksid sellesse nimekirja lisanduda on küll ja veel. „Võrguplatsid korda” on selleks suurepärane ja väga mugav võimalus,” rääkis projektijuht Urmas Piik.

Teist aastat on rahvaspordi propageerimisel Eesti Võrkpalli Liidu koostööpartneriks Oma Ehitaja AS. „Võrguplatsid korda” on ennast mitme eelneva aasta jooksul õigustanud ja oma järjepidevuse tõttu on projekt olnud meile algusest peale sümpaatne. Möödunud aastal ise kaasa lüües saime sellele veelgi enam kinnitust,” lausus Oma Ehitaja AS juhatuse esimees Kaido Fridolin.

„Kuna oleme ehitusettevõte, kes tegeleb ka elukondliku kinnisvara arendamisega, siis sobib selle projekti toetamine hästi ka meie profiili ja teenustega. Lisaks oleme alati pidanud oluliseks inimeste tervise eest hoolitsemist,” lisas ta.

Žürii valib „Võrguplatsid korda” konkursile laekunud taotluste hulgast 24. aprilliks kuus silmapaistvamat, kuhu eeloleval suvel rajatakse võrkpalliväljakud koos kogu vajaliku inventariga. Mängimiseks vajaliku palli annab väljaku esindajale Eesti Olümpiakomitee.

Lisaks valib žürii veel kümme taotlust, mis pannakse 27. aprillil rahvahääletusele. Seal selgub neli rahva lemmikut, kuhu samuti uued platsid kerkivad. Kandidaatidega saavad võrkpallisõbrad tutvuda ja oma lemmiku poolt hääletada kuni 4. maini.

Žüriisse kuuluvad Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe, Oma Ehitaja AS juhatuse esimees Kaido Fridolin, rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal ja Eestit Pekingi olümpiamängudel esindanud rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Konkursi „Võrguplatsid korda” raames esitatud võrkpalliväljaku eelistatud asukoht on kas munitsipaal- või kohaliku omavalitsuse maa. Eramaa on avalduse esitamiseks lubatud vaid juhul, kui maaomanik tagab avaliku ligipääsu väljakule ja mänguplats asub nähtavas, juurdepääsetavas ning inimestele ohutus kohas. Taotleja peab asukoha kohta lisama vabas vormis kooskõlastuse kinnituse koos kohaliku omavalitsuse või eraomaniku kontaktandmetega. Vajalik on lisada selgitus, miks antud piirkonda võrkpalliväljakut rajada soovitakse. Samuti tuleb lisada asukoha plaan ja võimalusel fotomaterjal, mis tuleb valiku tegemisel kasuks.

Konkursi taotlusvormi ja täpsemad osalustingimused leiab SIIT.

Projekti „Võrguplatsid korda” ajajoon:

4. aprill – taotluste esitamise algus

24. aprill – taotluste esitamise lõpp

27. aprill – kuue võitja ja kümne rahvahääletusele mineva kandidaadi avalikustamine; rahvahääletuse algus

4. mai – rahvahääletuse lõpp

5. mai – rahvahääletuse võitjate avalikustamine

8. mai – väljakute transpordi algus