Westbrook tõusis hooaja 41. kolmikduubliga Oscar Robertsoni kõrvale

Thunder (44-33) alistas koduväljakul kindlalt 110:79 Milwaukee Bucksi (40-38) ning viimases seitsmes kohtumises kolmikduublini jõudnud Westbrookil on põhiturniiril nüüd veel viis mängu varuks, et kirjutada ühel hooajal tehtud kolmikduublite rekord vaid enda nimele.

Vaid 27 mänguminutiga piirdunud Westbrook kogus lihtsaks kujunenud kohtumises 12 punkti, 13 lauapalli ja 13 resultatiivset söötu ning sai kolmikduubli kokku juba kolmanda veerandaja alguses. Oklahoma publik tervitas saavutust püsti seistes ning aplodeeris mängumehele pikalt.

Thunderi poolel oli resultatiivseim türklasest keskmängija Enes Kanter 17 punkti ja 5 lauapalliga, Taj Gibson lisas 12 ning leedulane Domantas Sabonis 11 silma.

"See on üks nendest erilistest õhtutest, mida ma kindlasti kunagi ei unusta. Suur au on jõuda ka samale pulgale Oscar Robertsoniga. See, mida tema kunagi tegi korvpalli arenguks, lubab mul täna seda mängu mängida," kommenteeris Westbrook pärast ajaloolist mängu ESPN-i vahendusel.

Selleks, et lõpetada kogu hooaeg keskmiste näitajate poolest kolmikduubliga, vajab Westbrook järelejäänud mängudest veel vaid 16 korvisöötu. Hetkel on tal kirjas keskmiselt 31,9 punkti, 10,6 lauapalli ja 10,4 söötu mängus.

Tulemused:

Cleveland - Orlando 122:102

Indiana - Toronto 108:90

Philadelphia - Brooklyn 118:141

Washington - Charlotte 118:111

New Orleans - Denver 131:134

New York - Chicago 100:91

Oklahoma - Milwaukee 110:79

San Antonio - Memphis la 95:89

Utah - Portland 106:87

Golden State - Minnesota 121:107

Sacramento - Dallas 98:87