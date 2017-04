Hilja õide puhkenud Toomet ühendab jalgpalli õppimisega

Janar Toomet on jalgpallur, kes on kerkinud viimasel ajal uue näona jõuliselt A-koondise vaatevälja. Toometi soov on pühenduda edaspidigi jalgpallile, aidata Nõmme Kalju Eesti meistritiitlini ning omandada selle kõrvalt ka kõrgem haridus.

Seda juhtub pigem harva, et 27-aastaselt jõuab üks jalgpallur A-koondise debüüdini. Äärepoolkaitsja Janar Toometi puhul on nii läinud - ootamatule kutsele liituda rahvusmeeskonnaga novembris valikmänguks Belgiaga järgnes koondise debüüt Kariibi mere turneel. Märtsis kasutas koondise peatreener Martin Reim teda nii valikmängus Küprosega kui võidukas maavõistlusmängus Horvaatiaga, kus kaugel polnud ka esimene koondisevärav. Toomet tänab usalduse eest.

"Antud positsioonile on suur konkurents," lausus Toomet ETV spordisaatele. "Mulle ütleb mu pääs koondisesse seda, et peatreener näeb mu mängus midagi, mis on tema jaoks oluline."

Toomet ei varja, et Horvaatia on vastasena tugevaim, kellega tal on tulnud kunagi kohtuda. Tema soov on pühenduda edaspidi jalgpallile sajaprotsendiliselt, ehkki selle kõrvale on kerkinud ettevõtluse ning ärijuhtimise õpingud EBS-is.

"See on lai valdkond, mida saab igal pool rakendada, miks mitte ka jalgpallis," sõnas Toomet. "Olen oma valikuga rahul ja koolis käimine on mulle positiivselt mõjunud."

Klubitasandil on Toomet viimastel aastatel seigelnud erinevate klubide vahel eesmärgiga astuda jalgpallurina arengus samm edasi. Eelmisest suvest on ta tagasi Nõmme Kaljus. "Sihiks on meistritiitel ja minu isiklikuks eesmärgiks aidata meeskonda nii palju kui võimalik," lisas Toomet.

