Gerd Kanter aitab valida tulevast olümpiavõitjat

Sihtasutus Noored Olümpiale stipendium eristub teistest omataolistest, kuna põhineb 100% eratoetajate võrgustikul. Tegemist on nii-öelda ühisrahastusmudeliga, mis põhineb entusiastidest ja spordifännidest eraisikute ja ettevõtjate panusel. Samuti paistab käesolev stipendium silma sellega, et lisaks rahalisele panusele aidatakse noori ka nende arengut toetavate koolitustega, milleks sellel aastal on maailmas väga populaarne, kuid Eestis veel üsna uue mõistena teed rajav vaimse poole treenimine ehk mindset coaching, millele lisandub ka sportlasele mõeldud turunduskoolitus.

Kuna toetus ühe sportlase kohta on Eesti mõistes üsna suur, siis olid ka kandideerimiseks esitatud nõuded põhjalikud. “Stipendiumikonkursi loomisel läksime seda teed, et kehtestasime kandideerijatele tingimused, mis nõudsid neilt põhjalikkust ja oma tegevuse ja eesmärkide läbimõtlemist” sõnab algatuse üks loojatest ja stipendiaatide valimise komisjoni liige Valdur Jaht. Nimelt tuli sportlastel koostada põhjalik ülevaade oma senisest sportlasteest ja edasistest eesmärkidest, millele lisaks tuli esitada põhjalik hooaja eelarve ning enda ambitsioone tutvustav video. “Meie jaoks on oluline, et sportlane, kes stipendiumile kandideerib, on tõepoolest motiveeritud suure tulemuse nimel pingutama. Seetõttu lisasime kandideerimistingimusena ka klausli, et kandidaadil tuleb esitada end tutvustav video, milles selgitab, miks just tema võiks olla meie stipendiaat,” selgitab Jaht lisades, et just videote läbi saadakse esmane kontakt sportlasega. “Videopildist on hästi näha see energia, mis meie noortel sportlastel on,” kinnitab komisjoni liige.

Taseme kohta sõnab Jaht, et latt oli oodatust kõrgem: “Pärast esmast avaldustega tutvumist saan öelda, et nende tase on tõepoolest väga kõrge. On näha, et noored on selle aja võtnud ning vaeva näinud taotluste kokkupanekul. Selle tulemusel ongi enamik laekunud avaldustest läbimõeldud ja põhjalikud,” kinnitab Jaht. Samas tähendab see oluliselt keerulisemat tööd komisjonile. “Väga paljud, kes võtsid vaevaks kandideerida, on seda stipendiumi väärt. Esindatud on niivõrd suur ring olümpiamängude kavas olevaid spordialasid ja valik saab kahtlemata olema keeruline,” sõnas Jaht.

Kuna toetuse määramine käib olümpiatsüklite kaupa, siis talialade sportlastel on tänavu määratav stipendium üheks, suvealade sportlastel neljaks hooajaks. Kokku valitakse välja kaks uut stipendiaati, kellele tagatakse sportlase kohta 10 000 euro vääringus toetust kogu olümpiatsükli jooksul. Esimeses voorus valitakse välja 8 sportlast, kes aprilli teisel poolel kutsutakse vestlusele. Stipendiaadid kuulutatakse välja mai alguses komisjoni poolt, kuhu kuuluvad olümpiavõitja Gerd Kanter, treener Tõnis Sildaru, Ettevõtja Tiit Rahkema ja ettevõtja ning Sihtasutuse Noored Olümpiale eestvedaja Valdur Jaht. Komisjoni lisandub ka viies liige, kelle nimi selgub lähinädalatel.