Palusalu mälestusvõistlus toob Eestisse tähtsaid maadlustegelasi

Võistlustele on end üles andnud Soome, Venemaa, Kasahstani, USA, Ukraina, Rootsi, Norra ning loomulikult Eesti maadlejad.

Maadlusliidu peasekretäri Antti Lepiku sõnul on põhjust juubelihõngulise võistluse üle uhkust tunda. „Esimest korda turniiri ajaloo jooksul toimuvad mõõduvõtud Tallinnast väljas. Esimest korda on kohal nii kõrged delegaadid ning esimest korda on võistluste kavas lisaks kreeka-rooma maadlusele ka vabamaadlus. Eesti tipud on kohal ja loodan, et ka spordisõbrad kasutavad juhust ning tulevad saali neile kaasa elama,“ ütles Lepik.

Maadlusliidu presidendi Jaanus Paeväli arvates on rahvusvaheline tähelepanu parim, mis saab juhtuda. „Eesti on maadlusmaailma kaardil, Rahvusvaheline Maadlusliit teab meie sportlasi ja peab XXX Kristjan Palusalu Mälestusvõistlust vääriliseks testvõistluseks, mis on suurepärane.“

Eesti Spordiseltsi Kalev juht Aleksander Tammert peab spordisangarite saavutuste au sees hoidmist oluliseks. „Mälestusvõistluste korraldamine on üks viise, kuidas Palusalu kangelastegudele uuesti tähelepanu pöörata ning neid meenutada. Mulle on sport väga südamelähedane ning Eesti Spordiseltsi Kalev juhtimisega on minul hea meel sellesse panustada,“ sõnas Tammert ja lisas, et on ka ise noorena Tartus maadlustrennis käinud.

Ajakava:

Reede, 7. aprill

16.00 – 19.00 võistluste mandaat

18.00 – 19.30 arstlik kontroll

19.00 – 19.30 kaalumine

Laupäev, 8. aprill

10.00 – 14.00 võistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses

15.30 – 15.45 võistluste pidulik avamine

16.00 – 18.00 finaalid ja autasustamine