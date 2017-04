Korruptsioonisüüdistusega Vinokurov ja Kolobnev astuvad kohtu ette

2011. aastal kirjutas Šveitsi ajakiri L'Illustre, et Vinokurov maksis Kolobnevile 150 000 eurot, et too lasi tal 2010. aastal võita kuulus ühepäevasõit Liege-Bastogne-Liege. Raha liikus Vinokurovi Monako pangakontolt Kolobnevi arveldusarvele Šveitsis 2010. aasta 12. juulil ja 28. detsembril. Väljaanne avaldas ka meeste omavahelised e-mailid, kus ratturid vastava "tehingu" üle arutlesid, vahendas Spordipartner.ee.

Mõlemad kohtu alla minevad eksprofid on kokkulepet eitanud, Vinokurovi sõnul oli tegemist laenuga.