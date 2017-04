Martin Rump on sihikule võtnud Le Mansi 24-tunni sõidu

Martin Rumbi töökohustused ringrajal kasvavad võrreldes eelmise hooajaga kaks korda. Lisaks kestvussarjale Blancpain Asia jätkab 21-aastane eestlane sõitmist ka Audi R8 Asia sarjas, kus osales ka mullu.

Euroopas populaarsust kogunud Blancpaini GT-autode sarjas on eestlastest varasemalt sõitnud Kevin Korjus. Algaval hooajal proovib sari läbimurret Aasiasse. Rumbi jaoks on oluline, et esmakordselt saab ta sõita sarjas, kus kõik sõitjad ei kausta sama marki autosid. Ehk konkurents saab olema kordades tihedam.

"Olen oodanud seda sammu kaua aega. Blancpain peaks olema kvaliteetne ja konkurentsitihe sari," ütles Rump Vikerraadiole. "Blancpainis saan rajaaega juurde ning seda olengi kohe algusest peale tahtnud. Tähtis on autoga saada sõbraks ning ise kiiremaks ja stabiilsemaks, et olla alati tippvormis. Kestvussõiduga kaasnevaid boksipeatuseid ja sõitjavahetusi olen saanud proovida, kuid nüüd tuleb need endale kiiresti selgeks teha."

Rump käib Aasias sõitmas juba kolmandat aastat, kuid elab Euroopas ja ei kavatse oma tulevikku vaid Aasiaga siduda. Euroopast vaadatuna võib küll Aasiat nimetada üheks autospordiregiooniks, kuid tegelikult jagunevad seal sarjad peaasjalikult Jaapani ja teiste suurriikide vahel.

"Aasias on hea olla, kuid kokkuvõttes ei tahaks sinna jääda," tõdes Rump. "Aasia võidusõit kasvab kiiresti ja see on koht, kus toimub areng ning seal on ennast hea üles ehitada. Pealegi pole tegemist pelgalt Aasia siseste sarjadega, sest seal töötavad oma ala tipud üle maailma."

Rahvusvahelistes ringrajasarjades sõitvaid eestlasi saab üleslugeda ühe käe sõrmedel. Ralf Aron jätkab sõitmist Euroopa vormel-3 meistrisarjas ja Jüri Vips Itaalia ja Saksamaa vormel-4 sarjades. Kereautodel sõidab Martin Rump ning Kevin Korjuse ja Markko Asmeri käekäigu kohta värskem informatsioon puudub. Martin Rump Eesti noorte võidusõitjate võimalustest välismaal läbi lüüa.

"Praegu on läbilöögiks avanenud järjest rohkem võimalusi. Võidusõit on muutunud üha populaarsemaks ja inimestele kättesaadavamaks," sõnas Rump, kellel on tulevikusihid paigas. "Vormel-1 poole ma ei püüdle. Minu eesmärgiks on kestvussõit, eesotsas Le Mansi 24-tunni võidukihutamisega."