Liverpooli tabas enne kolmapäevast liigamängu valus tagasilöök

24-aastanje Senegali koondise ründaja sai laupäevases 3:2 võidumängus Evertoni üle jalavigastuse, mis võib lõpetada mehe hooaja. Sane on Liverpooli jaoks olnud oluliseks lüliks, sest talvel toimunud Aafrika rahvuste karika ajal saadi ilma temata seitsmes kohtumises vaid üks võit. „Praegu pole Mane täpne seisund teada, kuid Bournjemouthi vastu ta ei mängi,“ ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. „Võimalik, et tema jaoks on hooaeg läbi, kuid sellest on veel vara rääkida.“

Liverpool peab homme hakkama saama ka Jordan Hendersoni ja Adam Lallanata, kuid pärast veebruari on taas meeskonna treeningutega liitunud Daniel Sturridge.

Meeskonnad pidasid oma avaringi kohtumise detsembri alguses, mille Bournemouth kodus võitis 4:3, kuigi oli veel veerand tundi enne mängu lõppu 1:3 taga. „Me õppisime sellest mängust palju,“ ei varjanud Klopp. „Üks moment, kui tundsime ennast kindlalt, muutis kõik. Bournemouthile on iga punkt tähtis ning nad annavad endast maksimumi.“

30 vooru järel on Liverpool 59 punktiga kolmas ning Bournemouth hoiab 34 silmaga 11. positsiooni. Väljalangemistsoonist lahutab neid seitse punkti.