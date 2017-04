Martin Rump: eestlane on väga hea potentsiaaliga võidusõitja

"Kui võtta üldiselt, siis noorel Eesti kardisportlasel tuleb variante ainult juurde," sõnas Rump intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et tänapäeval on pürgida veel rohkematesse kohtadesse. Järjest rohkem võimalusi, võidusõit läheb populaarsemaks ja kättesaadavamaks üle maailma."

"Tuleb lihtsalt olla leidlik sellega, kuidas vahendeid leida ja kuidas näidata ennast suurematele tähtsatele onudele-tädidel. Eestlane on väga hea potentsiaaliga võidusõitja, meil on head vaistu ja rahulikku olemist, mis on vajalikud nendes kuumades tingimustes."

Isiklikus plaanis on äsja 21-aastaseks saanud noormehe kaugemad unistused seotud F1 asemel hoopis Le Mans'i 24 tunni sõiduga. "Minu jaoks F1 ei ole see, kuhu pürgin. Olen seda enne ka välja öelnud. Mina püüdlen kestvussõidu sarjade poole, minu tippunistus on Le Mans'i 24 tunni sõit. Et ma sõidan teist aastat GT-autodega ja olen proovinud prototüüp-autosid - see on see, mida just tahangi teha, et olla valmis tuleviku suuremateks sammudeks."

Mullu Audi R8 LMS Cupi sarjas edukalt esinenud ja üldarvestuses kolmandaks tulnud eestlane tunnistab sellega kaasnevat lisapinget. "Minul eelmine aasta läks jõle hästi ja kõverik läks ainult üles. Pean järjest suurema survega hakkama saama, minult oodatakse väga palju ja loomulikult ma iseendalt ootan väga palju: sõite võita ja hea tulemus teha."