Käsipalliliigas võideldakse kolmanda koha ja viimase play-offi pileti nimel

05.04. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23; 2. ring: 26:25; 3. ring: 27:27; 4. ring: 34:22.

Põhiturniiri esikoha endale juba kindlustanud Servitit ootab nädalavahetusel kodus ees Balti liiga finaalturniir. Põlvalaste peatreeneri Kalmer Mustingu sõnul on pilgud juba pööratud hooaja ühe tippsündmuse poole. „Saame Viljandi vastu proovida erinevaid kaitseformatsioone ning samuti anname paarile põhimehele puhkust. Pärast vigastuspausi on aga tagasi eriti kaitses vajalik Indrek Neeme, kelle hetkevormist saame nüüd korralikuma ülevaate,“ lausus Musting. „Kuigi kaasame matšiks Viljandiga ka nooremaid, ei tähenda see seda, et me võitma ei läheks. Meil on meeskonnasisene konkurents, mis tähendab, et kõik peavad platsile pääsemiseks ennast heast küljest näitama. Lisaks sellele mängime kodus ning lähtume sportlikust printsiibist ehk seame sihiks võidu.“

Turniiritabelis kolmandal kohal olev Viljandi edestab neljandat positsiooni hoidvat Viimsit ühe punktiga. Kuigi meeskonnad kohtuvad viimases voorus omavahel, tahaks mulkide juhendaja Marko Koks asjad juba nüüd saada. „Oleme sihiks seadnud kolmanda koha ja seetõttu üritame ka Servitilt punkte võtta,“ teatas Koks. „Palju oleneb sellest, mis taktikaga Serviti meie vastu tuleb, sest nädalavahetusel ootab neid ees Balti liiga finaalturniir. Selle nimel võivad nad nüüd ennast tagasi hoida, kuid ka meie vormikõver läheb üles. Viimasel ajal on meil lihtsalt olnud vigastusi, mis jätnud jälje eeskätt füüsilisele poolele.“

05.04. (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23; 2. ring: 43:29; 3. ring: 35:25; 4. ring: 33:30.

Kehralased lõpetavad põhihooaja küll teisena, kuid vaatamata sellele ei hakka meeskonna peatreener Indrek Lillsoo viimastes voorudes eksperimenteerima. „Lähme kodus võitma ning las Viljandi ja Viimsi jagavad ise kolmanda-neljanda koha saatuse,“ lausus Lillsoo. „Erilist pinget meil peal küll pole, kuid lähtume eesmärgist, et komistada ei tohi. Pealegi on meil trennis juba rohkem mehi ja tahame ka kohtumises Viimsiga mänguaega võrdsemalt jagada.“

Hooaega võimsalt alustanud Viimsi/Tööriistamarket on viis viimast kohtumist kaotanud keskmiselt 12-väravalise vahega. Vaatamata sellele pole meeskonna juhendaja Ain Pinnonen lippu alla lasknud. „Meil on viimasel ajal olnud palju puudujad, kuid nende asendajad pole vastu pidanud. Olukord on vilets praegugi, sest vahepeal pole keegi vigastustest paranenud,“ ütles Pinnonen. „Kui Serviti ei üllata kaotusega Viljandile, siis jääb kõik viimase vooru otsustada. Sinna on aga aega ning loodetavasti oleme siis paremas seisu. Meil on asju küll viltu kiskunud, kuid hooaeg pole sellepärast veel luhta läinud.“

04.04. (kell 19.00) Aruküla Põhikool: Aruküla SK – HC Tallas

Omavahelised mängud. 1. ring: 24:34; 2. ring: 33:32; 3. ring: 22:33; 4. ring: 17:24.

Eelmises voorus kahe väravaga Tapale kaotanud Aruküla vajab Tallase vastu võitu, sest vastasel juhul jäädakse põhiturniiril viimaseks ning play-offist eemale. Aruküla peatreeneri Toivo Järve sõnul minnakse Tallase vastu võitu püüdma, et Tapast taas punktiga mööduda. „Raske saab meil olema, kuid tasakaalustatud rünnakuga ja vastaste kiirrünnakute ärahoidmisega võime edu saavutada,“ kommenteeris Järv, kelle hoolealused lõpetasid mulluse hooaja viienda kohaga. „Tänavu on meil noor koosseis. Olen rahul selle sammuga, mille poisid meeste seas mängides edasi astusid,“ lisas Järv.

Viimasest viiest mängust neli võitnud Tallasel on viies koht kindel, kuid meeskonna juhendaja Jüri Lepp ihkab järjekordset kahte punkti. „Peame hea tunde säilitamiseks selle kohtumise võitma ning pealegi oleme viimasel ajal liikunud paremuse suunas. Meeskond tegutseb kindlamalt ja ühtlasemalt ning igas liinis on näha edasiminekut,“ rõõmustas Lepp. „Arukülal on palju mängus ja ilmselt tulevad nad meile hooga peale. Meie peame aga rõhuma agressiivsele kaitsele ning kasutama ära enda pika pingi tempo üles kruvimiseks. Lähme mängima oma tavapärast mängu ja mõtleme juba sellele, kuidas veerandfinaalseerias head olla.“

Tabeliseis: Põlva Serviti 24 (22-st mängust), HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 (22), Viljandi HC 14 (22), HC Viimsi/Tööriistamarket 13 (22), HC Tallas 8 (20), SK Tapa 5 (21), Aruküla SK 4 (21) punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Robin Oberg (HC Viimsi/Tööriistamarket) 158, Kristo Voika (Viljandi HC) 138, Martin Adamson (SK Tapa) 124, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 123, Ott Varik (Viljandi HC) 120, Andre Sild (Aruküla SK) 112, Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 106, Dmõtro Jankovski (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 100, Sander Annula (SK Tapa) 93, Enrico Anton (HC Tallas) 93 tabamust.