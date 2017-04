Gerd Kanterilt tuge saanud Kaia Kanepi ihkab tagasi väljakule

Eelmise aasta kevadel avaldas Kanepi, et haiguse tõttu ta tõenäoliselt maailma tipptasemel enam konkureerida ei saa. "Nüüd on selge see, et tipptasemel konkureerimiseks vajalikul määral ma trenni teha ja võistelda enam ei saagi," avaldas Kanepi toona.

"Keda huvitab täpsem diagnoos, siis tegemist on Epstein Barri viirusega, mis pingelistes situatsioonides ägeneb ja on mul põhjustanud ka mononukleoosi. Seega pean juba kandadest tingitud minimaalset trenni ja võistlemise koormust veelgi vähendama."

Pool aastat ei harjutanud Kanepi üldse, aga on nüüd tagasi trennides. "Puhkasin ja mõtlesin, mida tahan edasi teha. Detsembri alguses oli mul võimalus hakata Gerd Kanteriga trenni tegema ja jõudsin selgusele, et ma tahan veel tennist mängida," sõnas Kanepi tänasel pressikonverentsil.

"Ta ütles, et vähem on rohkem, üle ei tasu treenida ja õigesti peab treenima. Ta on trennides vaadanud, et ma teeks õigesti," kirjeldas Kanepi, kes oli Kanteriga koos ka Lõuna-Aafrika Vabariigi laagris.

"Kuna detsembris olid veel kannad valusad, ei saanud ma veel öelda, et tulen tagasi. Nüüd olen 3-4 kuud saanud füüsilist teha, kandade valu on ka läinud, saab siit edasi minna," sõnas Kanepi, kes usub, et suudab veel tipptasemele tagasi pürgida.

Ka Epstein Barri viirus teda enam ei kohta. "Ma ei ole verd andnud, et seda vaadata, aga ma ei tunne end enam nii väsinuna, tunnen hästi ennast."

Kanepi harjutab praegu neli korda nädalas tennist ja tegeleb kuus korda nädalas üldfüüsisega. "Mul on selline plaan et tahaksin võimalikult palju häid tundeid kogeda oma tennisemänguga. Ma ei ole veel võistlema hakanud, kaks kuud pean veel trenni tegema. Ma ei oska öelda, kus võiksin poole aasta pärast olla. Kuidas mu kannad vastu peavad, kui hakkan mängima ja rohkem võistlema. Tervis on kõige tähtsam."

Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et hetkel pole Kanepil toetajaid. Treener on küll olemas, aga Kanepi ei soovinud seda teemat täpsemalt lahata. "Esimene võistlus on praegu planeeritud 5. juunil Saksamaal, 25 000-dollariline, peale seda ilmselt selgub rohkem," lausus mitmekordne Suure Slämmi turniiride veerandfinalist.