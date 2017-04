Soome ralli korraldajad murravad pead: kuidas kiirust alla tõmmata?

Selle hooaja teisel etapil Rootsis otsustati Knoni katse teine läbimine ära jätta, sest katse nobedaim Ott Tänak näitas enam kui 137-kilomeetrilist keskmist kiirust. Soome rallipiloodi Jari-Matti Latvala hinnangul võib aga 2017. aasta WRC masinate keskmine kiirus Ouninpohja katsel ületada lausa 140 km/h.

Käimasoleva hooaja eel otsustati katset teleülekande huvides pisut lühendada ning tavalise 15-minutilise sõidu asemel peaksid WRC masinad selle läbima umbes tosina minutiga. Muudatused tõid kaasa aga just aeglasema sektsiooni kadumise, mis viibki keskmise kiiruse lakke.

"FIA kardab pärast Rootsit, et Soome ralli teise päeva katsed - Ouninpohja, Paijala, Pihlajakoski - saavad olema väga kiired," sõnas Toyota piloot Latvala väljaandele Autosport. "Me võime neil katsetel näha isegi 140 km/h keskmist kiirust."

Latvala kardab, et organiseerijad võivad teha kiiruse alandamiseks ebapopulaarseid otsuseid. "Ma arvan, et nad moodustavad kunstlikud šikaanid, et autosid aeglustada ja sa ei ole Soome ralli teedele omane," sõnas sealse publiku lemmik. "Need on kruusateedel ebaloomulikud ja sobivad rohkem asfaldile. Ausalt öeldes sõitjatele see ei meeldi."

Soome ralli radade eest vastutav Kai Tarkiainen sõnas aga, et midagi tuleb siiski ette võtta ning korraldajad on olnud ühenduses nii FIA turvajuhi Michele Moutoni kui ka rallidirektori Jarmo Mahoneniga. Tarkiaineni teatel pooldatakse pigem looduslike šikaanide kasutamist, kus autod suunatakse korraks väiksematele teedele. Samuti võidakse paremini ära kasutada ristmikke.

"Proovime korraldada nii, et me ei peaks šikaanide tegemiseks kuhugi betooni või muud sellist vedama," lausus ta. "Ristmike kasutamine muudab ka rajaga tutvumise lihtsamaks - avalikele teedele ei saaks me šikaane üles seada ja see teeks asjad ebamäärasemaks."