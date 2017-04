Kuuba ja Rüütel kerkisid maailma edetabelis rekordpositsioonile

Selle nädala sulgpalli maailma edetabelis on paarismängus Kristin Kuuba ja Helina Rüütel karjääri kõrgeimal kohal ehk 64. positsioonil. Võrreldes eelmise nädalaga on alles teist hooaega täiskasvanute seas võistlevad Kuuba ja Rüütel tõusnud kaks kohta.

Edetabelikoht paranes ka üksikmängu esireketil Raul Mustal, kes kerkis kolm astet 54. kohale. Samuti tõusis naiste üksikmängus maailma edetabelis parim eestlanna Getter Saar, kelle koht paranes kaheksa kohta ja on nüüd 118.

Aprilli lõpul toimuvate Euroopa meistrivõistluste eel mängivad sel nädalal nii Must kui Kuuba ja Rüütel kaasa Soomes Euroopa karikaetapil. Must sai neljapäeval algavaks turniiriks kolmanda paigutuse ja tema esimene vastane selgub kvalifikatsioonivõistluselt. Kuuba ja Rüütel on paarismängus samuti kolmanda asetusega ja pääsesid otse teise ringi, kus kohtuvad Jaapani paari Asumi Kugo ja Megumi Yokoyama ning Taiwani paari Hsin Tien Chang ja Chein Hui Yu võitjaga.