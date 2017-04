ROK pole kaotanud lootust NHL-i mängijaid siiski olümpiale saada

"Eks näis," vastas sakslane, kui portaal Inside The Games küsis võimaluse kohta, kas siiski võidakse veel kokkuleppele jõuda. "See on suur pettumus,s est mängijad soovivad olümpiamängudel osaleda."

"NHL-ile pakuti samu tingimusi nagu eelnevatel olümpiamängudel. Mõistagi soovisid nad enamat ja me ei tea endiselt, mida. Rahvusvahelise jäähokiliidu väljakäidud ettepanek katta kindlustus- ja reisikulud oli sama mis eelmistel mängudel, aga sellega nad enam ei rahuldu."

NHL teatas esmaspäeval, et 2017/18 hooaja graafiku koostamisel ei tehta hooaja sisse talvepausi ning seetõttu PyeongChangi olümpial maailma parimaid hokimehi ei näe.

"Mitu kuud on läinud ja tõsist dialoogi pole tekkinud," seisis NHL-i ametlikus pressiteates. "Selle tulemusena teatame, et me alustame järgmise hooaja kalendri koostamist eesmärgiga mitte sinna talvist pausi sisse panna. Sellega on meie jaoks see teema ametlikult suletud."