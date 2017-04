Eesti – Soome 100+ maavõistlusel on kirjas üle 200 võistkonna

Seni on olnud aktiivsemad jalgpallurid siinpool lahte – Eestist on huvi üles näidanud 109 võistkonda, Soomest 94.

Suurel maavõistluse päeval tekib kõikide mängude tulemusena üldskoor ja selgub, kumb on parem jalgpalliriik. Olulisel kohal on aga osavõtt ja kahe riigi 100. sünnipäeva tähistamine – teatavasti möödub Soomel sel ja Eestil järgmisel aastal 100 aastat iseseisvuse väljakuulutamisest.

Eesti Jalgpalli Liit kutsub üles võistkondi suurüritusest osa võtma. Registreerimine on avatud aprilli lõpuni. Ürituse kohta leiab lisainfot Eesti – Soome 100+ maavõistluse koduleheküljelt 100games.eu.

Lisaks korraldab Soome Instituut 10. juunil Tallinnas Vabaduse väljakul kontserdi, kus publiku ees on soome ja eesti pop- ja rokkmuusikud, kes esinevad koos ja eraldi. Tasuta kontsert on muusikaline segu nostalgiast ning uutest noortest artistidest – soomlaste ja eestlaste ühisesinemistest ning naabermaa laulude tõlgendustest. See on läbilõige praeguse hetke soome kultuurist ja selle ühisosast eestlusega.