Pühapäeval toimub Nõmmel 87. Rabajooks

Pühapäeval, 9. aprillil korraldatakse Harku raba teedel juba 87. korda Rabajooksu. Rabajooks on traditsiooniline Nõmme spordiüritus, mis toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Rabajooks on kõigile osavõtjatele tasuta ning üritusele on oodatud ka kepikõndijad.

Rabaringi pikkus on 6,3 km. Stardipaik on Pääskülas, Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses. Start on avatud kella 11.00 kuni kella 12.00, rajale lastakse iga viie minuti tagant. Finišis saab igaüks ise oma aega elektrooniliselt ajatabloolt vaadata, kiipidega ajavõttu Rabajooksul ei ole. Finiš suletakse kell 13.00. Esimeses ühisstardis startinute vahel selgitatakse välja kolm paremat meest, naist, poissi ja tüdrukut. Esimesed 1800 lõpetanut saavad täidetud osavõtjakaardi vastu traditsioonilise vimpli. Osavõtjakaardi saab täita enne starti kohapeal.

Sellel kevadel korraldab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit koostöös Nõmme linnaosa valitsusega Rabajooksul annetuskampaania "Aitame kaksikud liikuma", mille eesmärk on koguda raha Nõmmel elavatele kaheaastastele erivajadusega kaksikutele Kennethile ja Kristoferile spetsiaalse funktsionaalse kaksikute käru ostmiseks. "Usun, et Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu annetuskampaania läheb korda. Üle 40 aasta korraldatud tervisespordiüritus on ainulaadne Eestis, sest sellel pole osalustasu. Kutsun kõiki üles kaksikuid toetama ning ka ise jooksul osalema," lausus Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson pressiteate vahendusel.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit paneb Rabajooksul kohapeal üles ka ratastooli vigursõiduraja ning toob proovimiseks kohale ratastoolid.