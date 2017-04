Dopinguga õnnetult vahele jäänud Eesti rattur: praegu ollakse teadlikumad

Pruus põrus 2014. aasta suvel trimetasidiiniga ja pidi pidama kümne kuu pikkuse võistluskeelu. "Kasutasin üht rohtu, kus oli see aine sees. See aitas suurtel koormustel südant tugevdada. See oli 2013 veel lubatud ja läks uuest aastast keelatud ainete hulka, aga ma ei olnud sellega kursis," sõnas Pruus.

"Kasutasin seda edasi juunis tehti mulle proov ja avastati see. Sel ajal ei olnud meil Eestis teavitus nii hea. Ei olnud lehekülge, kust seda otsida ja eks ma ise ka süüdi. Ei olnud nii hästi kursis sellega. Praegu on asjad kindlasti paremaks läinud. Väga lihtne on aineid antidopingu leheküljel kontrollida."

Jalgrattur tunnistab, et kindlasti jääb see juhtum teda ka tulevikus saatma. "Aga ma ei ole millegi kohta valetanud ja ütlesin ausalt kõik ära. Eks see on iga inimese enda otsustada, mis ta minust arvab," lausus Pruus.

Mõistagi hoolitseb ta nüüd palju enam, et dopinguaineid sisse ei võtaks. "Kindlasti jälgin ja kontrollin rohkem kõike. Kui jään haigeks, siis kas võin seda võtta ja nii edasi. Rohkem olen kõigega kursis. Enne seda oli oma süü, et üldsegi ei uurinud väga. Praegu olen teadlikum ja üldse on Eestis on see parem - teised on ka teadlikumad."

Ta soovitab samamoodi käituda ka teistel sportlastel. "Soovitan seda kõigil teha, et halbu üllatusi ei tuleks. Nimekiri on pikk ja kõike meelde jätta on endal väga keeruline."

Uute jamade vältimiseks loobub Pruus teatud ravimitest juba eos. "Ega ma ei kasuta ka väga laialt mingeid asju. Võib-olla siis ninaspreisid ma üldse ei kasutaks. Seal on tihtipeale keelatud asju sees. Esialgu süütuna näivates asjades, nii et tuleb kindlasti ettevaatlik olla."