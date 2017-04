Soome naiskond sai jagu Kanadast, aga see neid otse poolfinaali ei viinud

USA-s peetavatel naiste jäähoki maailmameistrivõistluste kõrgeima divisjoni turniiril kulmineerusid esmaspäeval alagrupimängud. Tugevamas ehk A-grupis said kolm võitu ameeriklannad.

Kodupubliku toetust nautinud USA naiskond alistas avavoorus Kanada 2:0, seejärel Venemaa 7:0 ja viimasena Soome 5:3. Teiseks tuli Kanada, kolmandaks Soome ja neljandaks Venemaa, kuigi kõigil oli võrdselt üks võit ja kaks kaotust.

Alagrupifaasi suurimaks üllatuseks võiski pidada Kanada kaotust teises voorus Soomele 3:4, samas olid soomlannad pidanud tunnistama avavoorus Venemaa 2:1 üleolekut. Kanada sai Venemaast jagu aga selgelt 8:0.

Nii pääsesid otse poolfinaalidesse USA ja Kanada. A-grupi kolmas ehk Soome kohtub veerandfinaalis B-grupi teise Rootsiga ja Venemaa vastaseks asub nõrgema grupi võitnud Saksamaa koondis. Kõrgemast seltskonnast hakkavad väljalangemismänge pidada B-grupi nõrgemad ehk Šveits ja Tšehhi.

Alates 1990. aastast peetud naiste jäähoki MM-i ajaloo edukaim riik on kümne esikohaga Kanada. USA-l on MM-tiitleid seitse ja ülejäänud riigid pole kunagi isegi finaali jõudnud. Soome on edukaim pronksiriik lausa 11 seda karva medaliga.