Maailma parimad hokimehed jäävadki PyeongChangi olümpialt kõrvale

Sellega saavad ametliku lõpu aastaid kestnud pinged Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Rahvusvahelise Jäähokiliidu ja NHL-i vahel. Ameerika profiliiga on olnud olümpiamängude aastatel väga pahane, et mängudegraafikusse tuleb hooaja keskel teha kolmenädalane auk ning seetõttu on jõupositsioonilt nõutud ROK-ilt meelehead.

NHL-i mängijad on olümpial osalenud alates 1988. aasta Nagano mängudest ning selle aja jooksul on näiteks ühe nõudmisena olnud üleval soov saada samaväärset äramärkimist nagu olümpiamängude peasponsorid.

"Mitu kuud on läinud ja tõsist dialoogi pole tekkinud," seisis NHL-i ametlikus pressiteates. "Selle tulemusena teatame, et me alustame järgmise hooaja kalendri koostamist eesmärgiga mitte sinna talvist pausi sisse panna. Sellega on meie jaoks see teema ametlikult suletud."