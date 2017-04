Rannajalgpalli MM-i teenindab esmakordselt ka Eesti kohtunik

2013. aastast FIFA kategooriat omav Kärtmann osutus üheks kaheksast Euroopa kohtunikust, kes kutse teenis. Varasemalt on eestlasel ette näidata kohtumised 2015. aasta Euroopa mängudelt, lisaks on Kärtmannil kogemus Euroliiga Superfinaalidelt ja MM-i Euroopa kvalifikatsiooniturniiridelt.

Kärtmanni jaoks oli pääs MMile pigem üllatuseks. „Seekord on tõesti huvitav, et on esindatud kõik kolm Baltimaad ja ka Poola,“ sõnas ta. „Kuigi see on väga oluline minu jaoks, siis loodan, et kogu Eesti rannajalgpalli jaoks. Kaardil on hea olla ning ehk annab see tõuke ka uute rannajalgpallikohtunike tulekuks meie liivale,“ lisas ta.

Rannajalgpalli MM toimub tänavu aprilli lõpus ja mai alguses Bahamal.